Roma, 24 luglio 2019 - Lo Squalo e la Sirenetta. Testimoni, in modo uguale e diverso, di una Italia meravigliosa. Simboli, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini, di una cultura dello sport che si trasforma in lezione di vita. Senza snobismi e senza ipocrisie.

Voglio dire questo. Con le loro imprese di ieri in Corea, rispettivamente su 800 e 200 stile libero, Squalo e Sirenetta hanno dimostrato che si può essere e restare Campionissimi anche concedendosi alla modernità. Girano spot pubblicitari, scrivono libri, non hanno paura della popolarità, Fede ha persino fatto la giurata in un talent televisivo. Non per questo lui e lei hanno smesso di allenarsi. Pensando alle esuberanze inutili di troppi calciatori (che qui non cito per nome e cognome per carità di patria), beh, meglio si comprende l’unicità della Strana Coppia.

Strana, in senso buono!, perché Paltrinieri e la Pellegrini appartengono a generazioni distinte e distanti. Greg era alle elementari quando Fede già sbalordiva il mondo, da minorenne, alla Olimpiade di Atene del 2004. Ed è bellissimo che, nel 2019, siano protagonisti assieme, facendo risuonare l’inno di Mameli due volte, alimentando un orgoglio che non sempre, da italiani, abbiamo il diritto di provare.

Sinceramente, io credo che la Pellegrini sia, non da ieri, la più grande donna dello sport “all time”, di tutte le epoche. La sua longevità, in una disciplina come il nuoto che non perdona l’età, insomma, è qualcosa di unico. Non so come le andranno le cose alla Olimpiade di Tokyo, fra dodici mesi: ma ci sarà ancora, pronta a stupirci una volta di più.

Di Paltrinieri mi limiterò a confermare che è un gioiello raro. Lo conosco, so che è stato capace di contrastare i demoni interiori sommando le fatiche del mare ai riti ossessivi della piscina. Un sacco di gente gli dava torto, invece lui aveva ragione e l’ha dimostrato. Bisogna sempre fidarsi dell’istinto dei campioni. Soprattutto quando si chiamano Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini.