Cagliari, 20 luglio 2020 - Da qualche è esploso anche nei circoli italiani, una crescita esponenziale che ha portato la federazione internazionale ad aprire all'ipotesi di una tappa italiana del tour mondiale. Il padel si è ormai consacrato in Italia e a settembre vedrà per la prima volta i migliori giocatori del mondo affrontarsi in una tappa del World Padel Tour, in un evento curato da NSA Group e Regione Sardegna.

Dal 6 al 13 settembre a Cagliari i migliori interpreti della disciplina saranno di scena per la prima storica tappa italiana del tour mondiale, un circuito di 11 mesi e che tocca ormai otto paesi, tra cui Spagna, Argentina, Messico e Inghilterra. La manifestazione sarà realizzata grazie anche alla collaborazione della Fit presieduta da Angelo Binaghi: "Il padel ormai in Italia è una grande realtà, grazie anche all'azione di supporto della federazione - ha affermato il numero uno del tennis italiano - Si tratta della disciplina sportiva cresciuta più di tutte e che può contare sul grande dinamismo dei suoi dirigenti. Siamo felici di poter ospitare una tappa del tour mondiale a Cagliari".