Bologna, 6 dicembre 2020 - A meno di un anno da Tokyo, Filippo Magnini lancia la sfida verso le Olimpiadi 2021. Il due volte campione del mondo dei 100 metri ha annunciato poco tempo fa il suo rientro alle gare e oggi ha stampato un discreto 50"59 sui cento metri. Ora l'appuntamento è fissato per i campionati italiani, anche se la rincorsa di Magnini è ancora lunga e i tempi dovranno abbassarsi notevolmente.

Passaggio in 24"21 per Magnini, poi chiusura in 50"59, tempo lontano circa due secondi per la qualificazione olimpica in staffetta. Magnini è comunque soddisfatto del lavoro svolto: "Dopo tre anni credo vada bene così - ha affermato - Non nego l'emozione, ma le sensazioni non sono male e mi reputo soddisfatto. Sono contento di essere tornato e ora do a tutti appuntamento ai campionati italiani".

