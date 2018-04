Roma, 28 aprile 2018 - Paura per l'ex pugile Nino Benvenuti, che solo due giorni fa aveva festeggiato i suoi 80 anni. L'ex campione del mondo dei pesi medi e superwelter è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata (dopo aver accusato un forte malore) è stato sottoposto d'urgenza ai primi accertamenti.I medici sembrano escludere il peggio, pur riservandosi sulla prognosi definitiva. I dottori tuttavia hanno già detto che Benvenuti dovrà assolutamente riposare e rinunciare a impegni e attività varie per un periodo ancora imprecisato.

Solo due giorni fa, in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, si era presentato sul ring di Roseto degli Abruzzi come ospite d'onore delle finali degli Europei giovanili. Anche in quella circostanza, spegnendo le candeline, aveva detto di "essere nato per fare il pugile" e di essere felice "perché nella vita ho fatto ciò che volevo". Recentemente è uscita anche una sua autobiografia che celebra la carriera di questo pugile che, da dilettante, ha vinto anche l'oro olimpico a Roma 1960.