Bologna, 10 settembre 2021 – Dopo oltre un mese d'assenza dalle gare, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in gruppo. Lo squalo della Trek Segafredo inizia il suo programma di preparazione al Lombardia, che sarà per lui l'ultima gara con la sua attuale squadra. Nibali tornerà in gara il 14 settembre al Giro del Lussemburgo, quattro tappe totalmente pianeggianti, prima di affrontare il 19 settembre il gran premio di Francoforte in Germania.

Sicilia, Valli, Lombardia. Dal 2022 sarà Astana

Dopo la corsa World Tour in terra di Germania, l'ex vincitore del Giro d'Italia sarà di scena al Giro di Sicilia il 28 settembre, poi arriveranno in sequenza Tre Valli Varesine e Milano-Torino (5-6 ottobre), prima del Giro di Lombardia, ultima grande corsa stagionale in programma il 9 ottobre. Sarà quella l'ultima gara di Nibali con la Trek Segafredo, perché dal 2022 lo squalo dovrebbe passare all'Astana per disputare l'ultima stagione in vista del ritiro dall'attività agonistica.



