Gwangju (Corea del Sud), 24 luglio 2019 - Continua l'avventura azzurra ai Mondiali di nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Dopo il bellissimo oro di ieri conquistato da Simona Quadarella nei 1.500, oggi alle 13 italiane sono in programma quattro finali: Gregorio Paltrinieri ha già vinto la sua gara negli 800 sl laureandosi campione del mondo con il tempo di 7'39"27, stabilendo anche il nuovo primato europeo. Gabriele Detti quinto in finale con il tempo di 7'43"89. Argento per il norvegese Henrik Christiansen in 7'41"28, bronzo al francese David Aubry in 7'42"08. Paltrinieri felicissimo, e anche un po' stupito: "Sono contentissimo, è una bella gara questa. Una risposta a chi diceva che non ce l'avrei fatta a vincere facendo anche il fondo? Dopo il Settecolli, a sentire tutti, non ci credevo neanche io di venire qui e fare un bel Mondiale". Ai microfoni Rai, l'oro negli 800 sl, racconta: "Ho cercato di mettermi sul mio ritmo e pian piano acquisivo un vantaggio, questo mi faceva ben sperare per la fine. Sono veramente contento".

Pochi minuti dopo è Federica Pellegrini a stupire con l'ennesima prestazione divina: vince con il tempo 1'54"22 nel 200 sl. Medaglia d'argento per l'australiana Ariarne Titmus in 1'54"66, bronzo per Sarah Sjoestroem in 1'54"78, la svedese ha accusato un leggero malore al termine della gara. Con questo successo la straordinaria Federica Pellegrini vanta otto i podi mondiali in carriera nei 200 stile libero, con 4 titoli, il secondo consecutivo, 3 argenti e un bronzo. "Io non ci credo ancora, mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Si. Io non ci credo ancora, in acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo. E' incredibile il tempo, questo vuol dire che tutto il lavoro che stiamo facendo insieme a Matteo paga tanto, forse come non mai. Sono tanto contenta, è il mio ultimo Mondiale". Federica si commuove: "E' incredibile, il tempo mi sorprende. Ho deciso di fare questi 200 stile libero solo un mese fa al Settecolli dopo aver fatto un test e oggi me la stavo facendo sotto come non mai: è incredibile".

Adesso grande attesa per le finali di Federico Burdisso nei 200 farfalla e Fabio Scozzoli nei 50 rana.

I primi a scendere in vasca sono stati Paltrinieri e Detti negli 800 sl.

Finale degli 800 stile libero, rivivi il live

Partiti: Detti è primo.

Detti ancora primo ai 100 metri, Paltrinieri secondo.

Ai 200 Detti davanti a Paltrinieri, staccato di 16 centesimi.

300 metri Paltrinieri in testa, Detti dietro, secondo a 71 centesimi.

400: 3'48"92 Paltrinieri in testa con 1'77" su McLoughlin.

500: 4'46"42 Paltrinieri davanti, McLoughlin a oltre due secondi.

600: Paltrinieri vola 5'43"69, Christiansen a oltre tre secondi.

700: Paltrinieri sempre primo, passa 6'41"37, Christiansen a 3"72.

800: Paltrinieri (7'39"27 nuovo record europeo) vince davanti a Christiansen. E' campione del mondo.

Finale 200 sl femminili, rivivi il live

100 metri: Pellegrini quarta 56"10. 150: Pellegrini seconda

Pellegrini vince i 200 sl 1'54"22. Campionessa del mondo.

Mondiali nuoto 2019, risultati di oggi

Qualificati per la finale gli azzurri della mista mixed. Il quartetto sceso in vasca era composto da Margherita Panziera (dorso, 1'00"19), Nicolò Martinenghi (rana, 59"50), Elena Di Liddo (delfino, 56"83) e Manuel Frigo (sl, 47"86) con questo risultato stacca anche il pass per Tokyo 2020. In finale l'Italia dovrebbe cambiare formazione e schierare Simone Sabbioni, Fabio Scozzoli e Federica Pellegrini.

Altri risultati: Fuori in batteria 100 sl Santo Condorelli, 18esimo nei tempi. Avanti in batteria anche Ilaria Cusinato nei 200 farfalla, che chiude col 12esimo tempo di 2'10"03. Meno fortunata invece Silvia Scalia nei 50 dorso che manca le semifinali per un centesimo: 28"30, 17esimo tempo

Bene anche il Setterosa che ha battuto 10-5 l'Olanda nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto. Le azzurre, sconfitte nei quarti dall'Ungheria, hanno dominato la sfida contro le olandesi. Venerdì sfideranno per il quinto posto la Russia, che ha piegato la Grecia con un chiaro 13-4.

Nei 100 sl Alessandro Miressi fuori. L'azzurro chiude con il nono tempo nelle semifinali, in 48"36, a solo tre centesimi dalla finale. Miglior tempo per l'americano Caleb Dressel in 47"35.