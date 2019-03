Pruszkow (Polonia), 1 marzo 2019 - L'azzurro Filippo Ganna oro e Davide Plebani bronzo nella finale dell'inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Polonia. E poco dopo anche le ragazze si fanno valere con l'argento della 19enne Letizia Paternoster nell'omnium.

Ganna ha mantenuto le promesse della qualifica alla finale ottenuta col miglior tempo, quel 4'07"456 nuovo record italiano, appena due centesimi più lento del primato mondiale di 4'07"251 segnato dallo statunitense Ashton Lambie in Messico nel 2018.

Il 22enne di Verbania, al suo terzo oro nella specialità, ha battuto nettamente in finale il tedesco Domenic Weinstein con il tempo di 4'07"992, vicino al record del mondo e 5" in meno dell'avversario.

Tricolore sul podio anche con Davide Plebani bronzo nella finale per il terzo posto (con 4'14"572) contro il russo Evtushenko.

