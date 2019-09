Roma, 27 settembre 2019 - Urlo azzurro ai Mondiali di ciclismo 2019 in corso di svolgimento ad Harrogate, nello Yorkshire. Samuele Battistella conquista una clamorosa medaglia d'oro nella gara in linea Under 23 maschile. Una prova difficile, su un percorso di 173 km tra Doncaster ed Harrogate, segnata dal maltempo che sta condizionando questa rassegna iridata.

Il ventenne veneto è stato preceduto in volata sul traguardo dall'olandese Nils Eekhoff, la cui successiva squalifica ha permesso all'italiano - inizialmente piazzatosi al secondo posto - di salire sul gradino più alto del podio e conquistare la maglia iridata di campione del mondo. Con la nuova classifica, l'argento va allo svizzero Stefan Bissegger, bronzo per il britannico Thomas Pidcock. Battistella era entrato nella fuga giusta, raggiunto in prossimità dell'ultimo chilometro da un terzetto di corridori che ha portato a sette le unità che si sono giocate le medaglie in volata. Per l'Italia quella di Battistella è la quarta medaglia in questa edizione della rassegna iridata.