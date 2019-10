Doha, 4 ottobre 2019 - L'Italia subito in evidenza ai Mondiali di atletica di Doha. La staffetta femminile azzurra centra la finale 4x100 con il record italiano 42"90 (43"04 era il precedente ad Annecy nel 2008). ll quartetto formato da Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa era giunto al quarto posto la batteria, ottavo complessivo. Ma la squalifica del Brasile per invasione di corsia regalano alle ragazze azzurre un risultato storico e il pass per le Olimpiadi di Tokyo2020.

Delusione per la staffetta maschile azzurra 4X100 che non è riuscita ad approdare in finale, nonostante il nuovo record italiano di 38"11 (il precedente era 38"17 e risaliva al 2010). Il quartetto formato da Federico Cattaneo, Lamont Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu alla fine è quarto nella prima batteria. Sei le squadre che hanno fatto meglio degli azzurri nella seconda batteria: primo Sudafrica, poi Giappone, Cina, Francia e Olanda.

Filippo Tortu al termine delle batterie: "C'è grande amarezza, secondo me il cambio americano era fuori, mi hanno pure colpito". Gli azzurri puntano il dito sulla gara degli Usa che solleva non pochi dubbi, e chiedono a gran voce una squalifica: "Abbiamo fatto record italiano, abbiamo dato il massimo. Spero che entriamo in questa finale - le parole di Marcell Jacobs ai microfoni Rai - siamo un grande gruppo e una grandissima squadra". Anche Davide Manenti: "Ci starebbe una bella squalifica per gli Usa dopo quello che è successo a Yokohama dove hanno scambiato football americano con l'atletica leggera". Ssoddisfazione per Federico Cattaneo che ha aperto la staffetta: "Trovarsi di fronte il campione del mondo Coleman non è da tutti, sono felicissimo di aver corso così e di aver avuto questa rivincita".

Solo ottavo Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto. L'azzurro ha superato alla prima prova 2,19 e 2,24 metri, ma è ricorso al secondo tentativo per passare i 2,27. Poi la gara è diventata dura: dopo aver sbagliato il primo salto a 2,30, ha deciso di passare a 2,33 dove ha sbagliato entrambi i tentativi. La medaglia d'oro è stata conquistata da Mutaz Essa Barshim. L'atleta del Qatar ha saltato 2,37 alla prima prova facendo segnare il primato stagionale. Medaglia d'argento al russo Mikhail Akimenko e al connazionale Ilya Ivanyuk, che si sono fermati entrambi a 2,35.

Visibilmente deluso Gimbo: "Io ci ho messo l'anima, credo l'abbiate visto tutti quanti: non posso recriminare niente. Sono venuto per provarci, so che valevo qualcosa in più di quello che ho fatto, mi spiace per il primo salto a 2,33". Sono le parole dell'azzurro al termine della finale del salto in alto maschile ai microfoni della Rai. "Tra qualificazioni e oggi ho avuto virus intestinale e ho perso due chili. Sono contento quello che ho costruito in un mese, sono riuscito a finire tra i primi otto del mondo e questa cosa mi fa ben sperare per il prossimo anno. Non vedo l'ora di ricominciare, stiamo lavorando nella strada giusta". Il prossimo anno ci sono le Olimpiadi di Tokyo: "Mi vengono i brividi solo a pensarci Tokyo sarà tutta la mia carriera e non vedo l'ora di cominciare dal primo allenamento", ha concluso Tamberi.

Altri risultati:

Dalilah Muhammad ha vinto la medaglia d'oro nei 400 ostacoli femminili fermando il cronometro in 52"16 che diventa il nuovo record del Mondo. la statunitense batte la connazionale Sydney Mclaughlin per sette centesimi, 52"23 il suo tempo, mentre la medaglia di bronzo va alla giamaicana Rushell Clayton con 53"77.

Gli orari tv

Sarà ancora la Rai a garantire una ampia copertura televisiva. Diretta a partire dalle 19 alle 21.30 su Raisport Hd, canale 57 del digitale, e dalle 22 alle 00.15 sempre su Raisport Hd. Negli stessi orari sarà disponibile anche il canale Raisport Sd sul 58 del digitale. In streaming sul sito raiplay.it