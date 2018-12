Czestochowa (Polonia), 1 dicembre 2018 - Finale tutta italiana al Mondiale per Club di Volley. Il Diatecx Trentino, infatti, ha battuto nella seconda semifinale il Fakel Novy Urengoy 3-1 e domani affronterà la Cucine Lube Civitanova.

Tra Cucine Lube Civitanova e Diatecx Trentino la Finale del Mondiale per Club 2018. Un derby tutto italiano assegnerà il titolo iridato domenica sera (ore 20.30, diretta Rai Sport) a Czestochowa, nell'atto conclusivo della manifestazione in cui i cucinieri hanno raggiunto la Finalissima per il secondo anno di fila.

I trentini hanno infatti sconfitto per 3-1 i russi del Fakel Novy Urengoy nella seconda semifinale di questa sera, raggiungendo cosi' i biancorossi, vincenti sempre per 3-1 contro il Resovia, in Finale. Dopo l'argento dello scorso anno, Stankovic e compagni cercano il titolo per la prima volta nella loro storia contro la formazione trentina, che invece può già vantare 4 vittore, consecutivamente dal 2009 al 2012.

Le due squadre si incontrano per la prima volta nel Mondiale per Club, mentre a livello internazionale già si possono contare incroci avvenuti in Champions League, l'ultimo proprio nella scorsa stagione nella fase a Playoffs 6 della massima competizione continentale.