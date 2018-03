Mosca, 10 marzo 2018 - Michela Moioli vince la coppa del mondo di snowboardcross. Un successo che sugella una stagione eccezionale dopo l'oro alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang.

FANTASTICAMENTE @michimoioli! SECONDA A MOSCA E VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARDCROSS 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/U1ZdJxLefv — Fisiofficial (@Fisiofficial) 10 marzo 2018

La 22enne di Alzano Lombardo è per la seconda volta iridata, la prima fu nel 2016. L'azzurra olimpionica si è presa i punti decisivi nel penultimo appuntamento stagionale, a Mosca. Michela ha chiuso al secondo posto assoluto, diventando così irraggiungibile dalle sue inseguitrici in classifica generale. La gara è stata vinta della ceca Eva Samkova. Terza si è piazzata la francese Charlotte Bankes, quarto posto alla svizzera Lara Casanova. La pericolosa, per la classifica, Chloe Trespeuch solo quinta.

Chi è che oggi porta a casa IL COPPONE con una gara di vantaggio??? @michimoioli !!! Fiera di te!! pic.twitter.com/L22kJXg8mF — goggiasofia (@goggiasofia) 10 marzo 2018

Subito sono arrivati le congratulazioni via Twitter di Sofia Goggia: "Chi è che oggi porta a casa IL COPPONE con una gara di vantaggio??? Michi Moioli! Fiera di te!!".

VISINTIN TERZO - Sempre a Mosca altro risultato di prestigio nello snowboard con Omar Visintin che si è piazzato terzo e ha conquistato l'undicesimo podio in carriera in Coppa del mondo. Primo l'austriaco Alessandro Haemmerle e secondo il francese Pierre Vaultier. Per l'azzurro di Merano si tratta del terzo podio in stagione, dopo le vittorie a Erzurum, Turchia, e Cervinia. Al momento sale al quarto posto nella classifica generale. Gli altri azzuuri in gara: Lorenzo Sommariva sedicesimo, Emanuel Perathoner ventesimo e Michele Godino ventiseisimo.