Bormio, 13 giugno 2020 - La nazionale azzurra di sci alpino sta continuando a lavorare sulle piste dello Stelvio in vista della nuova stagione e tra coloro che rappresentano il futuro dello sci italiano c'è Marta Bassino. La piemontese ha ottenuto sei podi la scorsa stagione in cinque discipline diverse con la prima vittoria in Coppa del Mondo, ora è pronta per il definitivo salto di qualità.

"Dopo il periodo di quarantena è stato bello tornare sugli sci - ha affermato ai canali Fisi dallo Stelvio dove si sta allenando - Stiamo recuperando il tempo perduto e io punto ad alzare l'asticella dopo i sei podi della scorsa stagione. Sto lavorando sulla preparazione atletica anche per testare qualcosa di nuovo, ma i programmi di allenamento non sono ancora definitivi per via del coronavirus. Come base di partenza si lavora sul gigante, poi proverò anche gli sci lunghi per migliorare alcuni aspetti. Devo consolidarmi e crescere ulteriormente".