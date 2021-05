Milano, 16 maggio 2021 – E’ Titus Ekiru il migliore al mondo nel 2021 nella maratona. Il keniano ha vinto i 42 chilometri e 195 metri di Milano con il tempo stratosferico di 2h02’57”, miglior crono mondiale dell’anno. Nel 2021 nessuno come lui, nemmeno Eliud Kipchoge, detentore del record del mondo, che aveva corso un mese fa in Olanda in 2h04’30”. Il re della maratona è avvisato.

Tripletta keniana

Ekiru ha attaccato al 35esimo chilometro, lasciando dietro di se un plotoncino di keniani che ha poi completato il podio. Dietro a Ekiru si è piazzato Reuben Kipyego in 2h03’55”, personal best, e l’altro connazionale Barnabas Kiptum in 2h04’17”. Il tempo di Ekiru è molto promettente per il futuro, essendo a solo poco più di un minuto dal record mondiale di Kipchoge di 2h01’39” stabilito nel 2018.

