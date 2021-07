Roma, 4 luglio 2021 - Prosegue molto bene l'avvicinamento di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo. Il primatista italiano dei 100 metri ha ottenuto il secondo posto nella tappa di Stoccolma della Wanda Diamond League, battuto solamente da Ronnie Baker, il secondo migliore al mondo nel 2021 con 9"85 ottenuto ai Trials di Eugene. Per Jacobs un ottimo 10"05 con un testa a testa con Baker fino agli 85 metri. Dietro a Jacobs, Chijndu Ujah in 10"10 e Isiah Young in 10"13.

Jacobs: "Voto otto e mezzo"

Molto soddisfatto Marcell Jacobs della sua prova, con un pizzico di rammarico per essersi scomposto nel finale: "Oggi mi do un otto e mezzo - le parole di Marcell Jacobs ai canali federali - mi mancava correre accanto ad alcuni dei favoriti per la medaglia olimpica, volevo questo confronto, non avevo nulla da perdere e sono contento di aver duellato con Baker fino all’ultimo metro. Anzi, in realtà mi dispiace di non aver vinto: intorno agli 85 metri, quando ho visto di essere davanti a Baker, ho voluto strafare, mi sono indurito invece di lasciarmi andare e ho perso un paio di appoggi. Peccato".

