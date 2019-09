Ankara, 7 settembre 2019 - Si interrompe in semifinale il cammino negli Europei femminili di volley 2019 dell'Italia, sconfitta ancora dalla Serbia dopo l'atto conclusivo dei Mondiali 2018. Straripanti Boskovic e compagne, mentre le azzurre pagano i tanti errori tecnici delle giocatrici più rappresentative, come Sorokaite e soprattutto un'Egonu estremamente imprecisa in particolare negli ultimi 3 metri. Archiviata la semifinale con un ko per 3-1 (22-25; 21-25; 25-21; 20-25), adesso le ragazze di Davide Mazzanti aspettano una tra Polonia e Turchia per dare l'assalto domani alla medaglia di bronzo.

PRIMO SET (22-25) - Partenza sprint dell'Italia grazie al diagonale di Egonu, al mani-fuori di Sylla e al muro di Chirichella su Boskovic: la capitana poco dopo sbaglia lo stesso fondamentale su Popovic ma si rifà poi con una fast, mentre Folie incrementa il bottino con un colpo di prima intenzione dopo una ricezione difficoltosa della Serbia, che cerca la reazione con Boskovic, a segno con diagonale e pipe. L'Italia cerca di mantenere il vantaggio con il lungolinea di Sorokaite e il primo tempo di Folie, ma Boskovic sale di ritmo e con lei Mihajlovic e Busa, che trova un ace. Le azzurre cercano di reagire al rientro delle campionesse del mondo con la parallela violanta di Egonu, mentre Sorokaite comincia a subire a muro complici le bombe di Boskovic che regalano alla Serbia il primo sorpasso ai danni della Nazionale di Mazzanti: a completare l'opera ci pensano gli errori di Folie da sotto rete, Egonu in diagonale e Sorokaite in battuta che consegnano il primo set alle campionesse del mondo.

SECONDO SET (21-25) - L'Italia riparte dalla parallela di Sylla e dalla free-ball di Egonu, ma Folie sbaglia ancora in battuta e Malinov serve male Chirichella: è così che la Serbia si rifà sotto con l'ace di Mihajlovic, che poi poco dopo subisce a sua volta il punto in battuta di Egonu. La sfida si ripropone a muro ed è vinta dalla numero 9, che annulla il vantaggio delle azzurre. Le campionesse del mondo crescono in particolare grazie alla regia di Ognjenovic e a muro: Veljkovic e Mihajlovic stoppano i tentativi di Sorokaite ed Egonu, mentre Folie sbaglia un primo tempo che inaugura il black out delle azzurre, interrotto da una striscia di 5 punti di fila che riporta a contatto la Nazionale di Mazzanti. In battuta c'è Egonu, che trova anche due ace che danno speranza all'Italia almeno prima del diagonale di Busa e di una serie negativa della stessa numero 18, che pesta la linea dei 3 metri e colpisce l'asta: arriva così il break decisivo della Serbia, chiuso da un gran diagonale di Mihajlovic e dall'ennesimo errore in attacco di Egonu.

TERZO SET (25-21) - Stavolta è la Serbia a partire forte con un parziale di 3-0, rotto dal muro di Sylla, ma l'Italia, con due falli in palleggio, continua a farsi del male. A ciò si sommano i soliti errori di Egonu (in battuta, in attacco senza muro e pestata della linea dei 3 metri), che però si rifà con un mani-fuori, seguito dall'ace di Chirichella. La Serbia torna a macinare punti con Veljkovic, che dal centro fa male almeno prima di subire il muro di Egonu: Mihajlovic trova il mani-fuori e Boskovic pesca 2 ace consecutivi che portano al sorpasso delle sue. Le ragazze di Mazzanti reagiscono con il mani-fuori di Egonu e due punti di fila dai 9 metri di Sorokaite: il turno in servizio dell'italo-lituana arma anche il muro di Folie, ma Boskovic butta a terra due attacchi consecutivi e spezza il momento d'oro delle azzurre, almeno fino ai due assalti vincenti di Egonu che riaprono i giochi per le sue.

QUARTO SET (20-25) - La Serbia non si fa scoraggiare e cerca di dettare subito il ritmo, complici i soliti errori delle azzurre in battuta. Mihajlovic butta giù una pipe in palleggio e Boskovic è un rebus irrisolto per la Nazionale di Mazzanti, almeno prima di un'infrazione in seconda linea proprio della numero 18. Chirichella prende le misure a muro su Mihajlovic, ma Egonu continua a sbagliare in battuta. Il ct azzurro cambia: dentro Orro, Fahr e Nwakalor, che in battuta regala all'Italia l'illusione di rientrare nel set insieme alla bordata di Sylla. Il trend però non cambia: Sorokaite sbaglia dai 9 metri, Egonu tocca la rete e la Serbia vola in finale grazie al mani-fuori di Veljkovic, confermandosi una bestia nera per le azzurre.