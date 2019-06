New York, 9 giugno 2019 - Gennady Golovkin is back. L'ex campione del Mondo dei pesi medi è tornato sul ring nel migliore dei modi: imponendo un sensazionale k.o. a Steve Rolls, in un match valido per la categoria super medi al Madison Square Garden davanti a 12.357 spettatori.

Gennady "GGG" Golovkin, 37 anni, ha mandato al tappeto Rolls, 35anni, con un micidiale sinistro dalla corta distanza a circa 1 minuto dal termine del quarto round. "Mi sento benissimo, mi sento di nuovo come un bambino", ha il kazako al termine dell'incontro.

Golovkin, 39 vittorie con 35 k.o, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha rimesso i guantoni dopo nove mesi di stop, e ora punta ad una terza sfida contro il suo grande rivale, il campione messicano Saul 'Canelo' Alvarez. "Lo sanno tutti, sono pronto per Canelo, portatemelo qui se volete un grande spettacolo".