Continua lo show del Sergio Melpignano Senior Italian Open, ultima tappa dell'Italian Pro Tour 2021 (il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG), inserito anche nel calendario del Legends Tour (circuito europeo riservato agli over 50). Al termine del secondo giro Joakim Haeggman è rimasto da solo in testa alla classifica con 135 (67 68, -9). Lo svedese, già leader dopo il primo round in compagnia degli inglesi Shacklady e Wilson, ha ora due colpi di vantaggio sul sudafricano James Kingston, secondo con 137 (-7). In terza posizione un ottimo Emanuele Canonica con 138 (68 70, -6), insieme al britannico John Bickerton. L'azzurro, dopo aver iniziato il secondo giro con un bogey, è rientrato in carreggiata con due birdie consecutivi e un eagle nelle prime nove buche. Nelle seconde nove, ha firmato due bogey e un altro birdie. Seguono in classifica il gallese Stephen Dodd, 5/o con 139 (-5), e gli inglesi Barry Lane (vincitore nel 2019 e campione in carica, dato che nel 2020 il torneo non si è giocato causa Covid) e Paul Wesselingh, sesti con 140 (-4). Chiudono la top ten Rafael Gomez, Ricardo Gonzalez, Phillip Price, Gary Marks e David Shacklady, ottavi con 141 (-3).

"Ho giocato bene anche se alla fine ho sofferto un po' il vento. L'eagle? Erano trent'anni che non imbucavo un putt così. Per come è andata la giornata son più che contento. Credo sia possibile una rimonta, vedremo nell'ultimo giro. Questo è un percorso sul quale gioco spesso, ci tengo a far bene e sono sicuro di riuscirci". Queste le dichiarazioni di Canonica.

Tra gli altri italiani in gara, c'è Mauro Bianco al 39/o posto con 150 (75 75, +6). Michele Reale, invece, è 49/o con 152 (78 74, +8). Massimo Scarpa occupa la 52/a piazza con uno score di 153 (77 76, +9), Gianluca Pietrobono la 57/a con 156 (79 77, +12), mentre Costantino Rocca è 61/o con 160 (80 80, +16).

Formula e montepremi – ll torneo si disputa sulla distanza di 54 buche, 18 al giorno, senza taglio. Il montepremi è di 300.000 euro, con prima moneta di 45.000. Mentre sabato 6 novembre si giocherà la Pro-Am.

In campo in memoria di Sergio Melpignano – L’evento si gioca in memoria di Sergio Melpignano, fondatore e forza trainante dello sviluppo di San Domenico Hotels e del turismo pugliese. Grazie alla sua intraprendenza visionaria e alla sua determinazione, Melpignano ha vissuto con ispirazione il suo sogno di una vita: portare il golf di alto livello in Puglia.

Il percorso – Dopo esser stato il teatro di gioco del Challenge Tour Grand Final nel 2005 e nel 2012, il San Domenico Golf scrive un’altra pagina importante della sua storia. Il percorso di gara, che si snoda lungo la suggestiva costa adriatica, metterà a dura prova i partecipanti che si sfideranno su fairway con ulivi centenari e scorci dell’antica città di Egnathia e bunker strategicamente progettati.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di DS Automobiles (Main Sponsor); Fideuram (Official Bank); Allianz, Kappa ed Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner). Official advisor: Infront.

Social Partner – Il circuito Italian Pro Tour sostiene Sport Senza Frontiere Onlus che da anni porta avanti un progetto di inclusione sociale attraverso il golf.