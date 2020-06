PRIMO GIRO: Nel Texas Women's Open di golf le big cominciano forte. A Dallas, in Texas, l'americana Cheyenne Knight con un parziale di 67 (-4) colpi, al termine del primo giro condivide la leadership con la canadese Maddie Szeryk.

"È passato un po' di tempo dall'ultima gara disputata. Sono stata paziente e ho cercato di giocare in maniera intelligente. Il momento clou è stato il birdie realizzato alla prima buca, davvero un inizio perfetto dopo oltre 3 mesi dalla mia ultima gara". Queste le dichiarazioni della Knight, campionessa 2019 del Volunteers of America Classic (LPGA Tour) e protagonista, come la Szeryk, di un giro senza bogey.

La coppia di testa è tallonata da un quartetto d'inseguitrici composto, tra le altre, da altre due favorite della vigilia: la statunitense Brittany Lang (vincitrice dello US Women's Open nel 2016) e la francese Celine Boutier, 3/e (68, -3) al fianco di Kate Smith e Lindsey Weaver. Mentre Stacy Lewis (ex numero 1 al mondo e protagonista di due successi Major in carriera) e Gerina Piller, tra le protagoniste annunciate della rassegna, condividono la 20/a piazza (71, par). Delude invece la messicana Maria Fassi, solo 46/a (75, +4).

In attesa della ripartenza del LPGA Tour (prevista per il 23 luglio con il Marathon Classic), dopo lo stop per l'emergenza sanitaria, al GC at The Tribute (Old American course) di The Colony, alcune tra le interpreti del circuito americano si affrontano in un evento che va in scena, a porte chiuse (nonostante le disposizioni del governatore Greg Abbott, che consentono agli sport professionistici di organizzare eventi sportivi all'aperto ospitando fino a una percentuale massima del 25% di spettatori), sulla distanza di 54 buche (con taglio previsto dopo 36) e con in palio un montepremi di 50.000 dollari. In un torneo (che vede in campo 119 giocatrici, l'americana Maddy Rayner s'è infatti ritirata) non ufficiale che garantirà alla vincitrice una esenzione per giocare il Marathon LPGA Classic 2021 nell'Ohio. E che è stato giocato per la prima volta nel 1933. Nell'albo d'oro figurano leggende del calibro di Babe Didrikson-Zaharias e Betsy Rawls.

