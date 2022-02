EPILOGO: Primo titolo in carriera sull'Asian Tour per Harold Varner III che, a King Abdullah Economic City, dopo un finale show, ha vinto il Saudi International di golf. Con un totale di 267 (64 66 68 69, -13) colpi, il 31enne di Akron (Ohio), ha vinto il derby tutto americano con Bubba Watson, secondo con 268 (-12). Ad un eagle nel finale di Watson, Harold Varner III ha risposto con la stessa prodezza che ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla sua parte.

Sul percorso del Royal Greens & Country Club (par 70), Matteo Manassero (in testa dopo il primo round) s'è classificato 28/o con 279 (62 73 74, 70, -1) dopo un ultimo round tra alti e bassi con tre birdie e altrettanti bogey. Nel 2016 ha firmato il suo primo exploit in carriera sull'ex European Tour (oggi DP World Tour) all'Australian PGA Championship. E ora Harold Varner III s'è imposto nel terzo appuntamento dell'Asian Tour 2022, il primo grande torneo della nuova Superlega araba. Il successo gli è valso un assegno di 833.333 dollari a fronte di un montepremi di 5.000.000. Varner III succede nell'albo d'oro a Dustin Johnson (quest'anno ottavo con 273, -7 al pari, tra gli altri, di Tommy Fleetwood), vincitore anche nel 2021 come nel 2019 e secondo nel 2020. Terzo posto (270, -10) per lo spagnolo Adri Arnaus. Ma in Arabia Saudita la festa è tutta per Harold Varner III bravo a battere i tanti big mondiali in campo a King Abdullah Economic City. Dopo un finale di gara ricco di colpi di scena, dove è inciampato in un doppio bogey alla buca 14 e in un bogey alla 16, prima di realizzare un birdie alla 17 e un eagle vincente alla 18.

TERZO GIRO: A King Abdullah Economic City svanisce il sogno vittoria per Matteo Manassero. Il golfista veneto nel "moving day" del Saudi International - tappa dell'Asian Tour - è scivolato dalla 9/a alla 28/a posizione e, con uno score di 209 (62 73 74, -1), è distante undici colpi dalla vetta occupata, con un totale di 198 (64 66 68, -12), da Harold Varner III. L'americano, sul percorso del Royal Greens & Country Club (par 70), è rimasto da solo in testa staccando, se pur di misura, lo spagnolo Adri Arnaus (con cui guidava il leaderboard a metà gara), secondo con 199 (-11) davanti all'inglese Tommy Fleetwood, terzo con 200 (-10).

Dopo un primo round da incorniciare (chiuso al comando della classifica), Manassero è calato alla distanza. E nel terzo giro ha fatto registrare il suo parziale più alto nel torneo (74, +4), con cinque bogey e un solo birdie (nell'ultima buca giocata, la 18). Tra i big occupa invece la quarta posizione con 202 (-8) l'australiano Cameron Smith, mentre è quinto con 203 (-7), al pari dell'australiano Wade Ormsby e del giapponese Ryosuke Kinoshita, l'americano Dustin Johnson. Numero cinque mondiale, campione uscente (ha vinto per la seconda volta questo torneo nel 2021 dopo averlo fatto suo nel 2019, si classificò invece secondo nel 2020), lo statunitense è distante cinque colpi da Varner III. Che non è certo uno specialista di vittorie. Il 31enne di Akron (Ohio) in carriera ha conquistato un solo titolo sul DP World Tour, arrivato nel dicembre 2016 all'Australian PGA Championship.