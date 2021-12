Il Collare d’Oro al merito sportivo a coronamento di una lunga e grande carriera da dirigente al servizio dello sport. Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf, ha ricevuto – all’Auditorium Parco della Musica di Roma - la massima onorificenza conferita dal CONI. La cerimonia dei Collari d’Oro si è celebrata alla presenza del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme – tra gli altri – al Presidente del CONI, Giovanni Malagò. E ancora: del Sottosegretario con Delega allo Sport, Valentina Vezzali e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

L’onorificenza è stata consegnata anche a Marco Tronchetti Provera e a Patrizio Bertelli. Non ha potuto presenziare all'evento, a causa di un guasto all'aereo che lo avrebbe dovuto portare a Roma, il Presidente del CIO, Thomas Bach. Le cinque società insignite sono il Lecce Calcio, il Circolo Nautico Stabia, lo Sci Club Val Gardena, la Ginnastica Virtus Gallarate e il Circolo della Vela Sicilia, oltre all’Istituto per il Credito Sportivo e alla Fondazione Terzo Pilastro. Tra i premiati, nell’anno d’oro per l’Italia, anche atleti – da Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi - tecnici e dirigenti.

Nato a Napoli il 7 agosto del 1939, Chimenti è stato Preside della facoltà di Farmacia all’Università “La Sapienza” di Roma e membro della New York Academy of Scienses. Dal 1981 al 1985 ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Società Sportiva Lazio di cui è Presidente nel 1986. Nel 1996 diventa Consigliere della Federazione Italiana Golf della quale viene nominato anche Vicepresidente. Poi, nel 2002, viene eletto per la prima volta quale Presidente della Federazione Italiana Golf ed entra a far parte del Consiglio Nazionale CONI. Del quale diventa membro di Giunta dal 2004 al 2008 e dal 2012 al 2021. Il 19 febbraio 2013 è stato nominato Vicepresidente Vicario del CONI, carica da cui s’è dimesso l’11 giugno 2013 per ricoprire il ruolo di Presidente di CONI Servizi S.p.A.

Grazie alla sua lungimiranza la Ryder Cup 2022 (poi posticipata al 2023) viene assegnata all’Italia – novità assoluta nella storia della competizione - che riesce così a superare la concorrenza di Germania, Spagna e Austria. Il 17 ottobre 2016 viene rieletto per la quinta volta alla presidenza della FIG. Poi, l’11 maggio 2017, la Giunta Nazionale lo ha nominato Vicepresidente Vicario del CONI, carica che lo ha portato contestualmente a rimettere il mandato quale Presidente di Coni Servizi. È nel Consiglio di Amministrazione del Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026 per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. E Il 7 settembre 2020 l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva lo ha eletto per la sesta volta alla guida della Federazione Italiana Golf per il quadriennio 2020/2024.