Bologna, 4 settembre 2020 - Sarà un Golden Gala con i fiocchi quello che si terrà a Roma il 17 settembre. La tappa italiana della Wanda Diamond League vedrà al via tanti atleti di livello mondiale e una sfida tutta italiana da brividi sui 100 metri maschili. Tra gli atleti internazionali gli occhi saranno sul giovane 21enne Armand Duplantis, capace di infrangere il record del mondo di Renaud Lavillenie nel salto con l'asta saltando la misura di 6.18.

Altra star mondiale sarà Elaine Thompson, campionessa olimpica in carica di 100 e 200 metri e capace quest'anno di 10.88. In ottica Italia c'è grande attesa. Sui 100 maschili nuova sfida tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs, nell'alto occhi sul primatista italiano Tamberi mentre nel lancio del peso i fari saranno su Leonardo Fabbri. Il Golden Gala è in programma il 17 settembre allo Stadio Olimpico di Roma con diretta su Rai Due dalle 18.40.