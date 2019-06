Roma, 6 giugno 2019 - Esalta Yemaneberhan Crippa, applausi per Gianmarco Tamberi, delude invece Filippo Tortu. Crippa ha scritto una bella pagina della storia italiana dei 5000 metri. Il mezzofondista azzurro lo ha fatto nella notte delle stelle dell'atletica leggera mondiale, il Golden Gala di Roma. Yeman ha corso i 5000 metri in 13'09"52, terzo tempo italiano di sempre sulla distanza, e lo ha fatto sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel febbraio scorso aveva nominato i suoi genitori adottivi "Ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana".

Crippa si è classificato nono nella gara vinta dall'etiope Telehun Haile Bekele (12'52"98, primato mondiale stagionale) davanti ai connazionali Selemon Barega (12'53"04) e Hagos Gebhriwet (12'54"92). Crippa ha corso sotto lo standard mondiale per Doha.

Invece il velocista atteso, originario della Sardegna, ma adottivo di Milano, non è andato oltre il quinto posto nei 200, nella tappa valida per la Diamond League di atletica leggera. L'azzurro ha corso in 20.36, suo primato stagionale. La vittoria è andata all'americano Micheal Norman con il sensazionale tempo di 19.70, miglior risultato stagionale al mondo. Secondo l'altro statunitense Noah Lyles in 19.72, terzo l'ecuadoriano Alex Quinonez in 20.17.

Meglio di Yemaneberhan Crippa, poliziotto di 22 anni che vive in Trentino, solo due grandi del mezzofondo del secolo scorso dell'atletica come Salvatore Antibo, primatista italiano con 13'05"59 (Bologna, 1990) e Francesco Panetta secondo con 13'06"76 (Zurigo, 1993).

"Non sono soddisfatto, avrei voluto fare una gara migliore: devo capire dove ho sbagliato, so di valere di più. Ma sono sicuro che questa gara mi servirà per il corso della stagione, vado via deluso ma non abbattuto", ha dichiarato Filippo Tortu al termine dei 200 metri. "Non si può sempre fare il personale o i record, ho corso insieme ad atleti di livello mondiale e questo mi basta per essere soddisfatto. Erano due anni che non correvo questa gara, ed è un po' complicato tornare a farla così".

Poi un ringraziamento al pubblico di casa: "Molto bello correre in casa, anche davanti al presidente della Repubblica Mattarella. C'è da ringraziare tutti i tifosi e lo stadio perchè è stata un'atmosfera ancora meglio di come pensavo, di questo sono veramente più che contento" ha concluso il velocista.

Bene invece Gianmarco Tamberi che chiude al quarto posto la gara di salto in alto. L'azzurro si è fermato a 2,28 commettendo tre errori a 2,31 che gli è valsa l'eliminazione. La gara è stata vinta dall'ucraino Bohdan Bondarenko capace di saltare 2,31 alla prima prova.