Bologna, 24 aprile 2018 - Sarà un salto in alto femminile di fuoco quello del 31 maggio al Golden Gala di Roma. La Fidal ha ufficializzato oggi la presenza di due grandi campionesse nella gara romana, per una prova di altissimo livello e di grandissimo spettacolo per gli appassionati.

La prima protagonista sarà Mariya Kuchina, campionessa del mondo a Pechino 2015 e a Londra 2017 e imbattuta da 38 gare fuori dalla Russia. Assieme a lei ci sarà la vice campionessa del mondo Yuliya Levchenko, capace di 2.01. Per l'Italia, ovviamente, la grande protagonista sarà Alessia Trost.