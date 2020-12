St. Moritz, 4 dicembre 2020 - Due supergiganti in programma domani e dopo domani a St. Moritz per la quarta tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Il vento forte in quota, e la nevicata notturna, ha impedito alle sciatrici di effettuare la sciata in pista alla vigilia della gara, il programma prevede lo start alle 10.30 con diretta a pagamento su Eurosport e in chiaro su Raisport.

Alla vigilia ha parlato anche Sofia Goggia, al ritorno alle gare dopo Solden: "Penso di avere lavorato bene a Cervinia, le sensazioni sono buone - ha affermato ai canali Fisi - Abbiamo testato tanti set up, sono a buon punto, anche se il lavoro è sempre in progress e non finisce mai. Penso di arrivare al cancelletto diversa come donna e come sciatrice, migliorata sotto tanti aspetti".

