Giro d'Italia 2023, l'ultima tappa arriverà a Trieste

Roma, 26 luglio 2022 - Neanche il tempo di archiviare il Tour de France 2022 che il Giro d'Italia si riprende i riflettori cominciando a svelare qualche possibile novità per l'edizione 2023, che sarà la numero 106. In attesa di saperne di più sul percorso emergono indiscrezioni che svelano la città che ospiterà l'ultima tappa: Trieste.

Niente crono finale

Quindi niente Milano (con annessa cronometro al cardiopalma) né Udine, come inizialmente ventilato nei mesi scorsi: per la quarta volta sarà il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia a far calare il sipario sulla Corsa Rosa. La probabile partenza della frazione conclusiva sarà da Buja, paese natale di Alessandro De Marchi, mentre il traguardo sarà fissato a Piazza Unità d'Italia: nel mezzo una tappa dedicata alle ruote veloci che quindi riserverà alla carovana la più classica delle passerelle conclusive, praticamente in stile Tour. In attese delle ufficialità provenienti dagli organizzatori del Giro, chiamati possibilmente a disegnare un percorso più competitivo per attirare nomi grossi e alzare il livello dello spettacolo, sono le cariche della regione Friuli-Venezia Giulia a confermare l'indiscrezione delle ultime ore: la prossima edizione della Corsa Rosa terminerà a Trieste.

