Bergamo, 14 agosto 2020 - Ferragosto alternativo per gli appassionati di ciclismo che potranno ammirare una delle corse più belle tra le classiche di un giorno. E' infatti in programma il Giro di Lombardia 2020, anticipato ad agosto rispetto alla sua classica collocazione autunnale. Sarà grande spettacolo con il consueto finale di percorso infuocato tra Madonna del Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e San Fermo della Battaglia. Percorso adatto a scalatori e scattisti, con gli italiani a caccia del successo.

Il percorso

Partenza da Bergamo per 231 chilometri fino a Como, primi 150 chilometri ondulati ma senza grandi difficoltà, il Colle Gallo e il Colle Brianza non saranno trampolino di lancio per il possibile vincitore. Discorso diverso per gli ultimi 80. Si parte con il Ghisallo, 8.6 chilometri al 6.2% di media ma massime del 14% a inizio salita. In vetta mancheranno 64 chilometri all'arrivo, ma solo 6 di discesa per imboccare il Sormano, 5.1 chilometri al 6.6%, ma in cima ci saranno altri 2 chilometri del cosiddetto Muro di Sormano con una pendenza media del 15.8% e massime del 27%. Il Muro spaccherà le gambe e potrebbe dare vita ad un assolo decisivo, ma non è finita perché in vetta mancheranno 50 chilometri all'arrivo. Qui il percorso rifiata un po', ci saranno 13 chilometri di discesa più altri 16 di pianura prima dell'imbocco del Civiglio: altri 4.2 chilometri di salita al 9.7%. Il Civiglio può essere trampolino di lancio perché mancheranno 17 chilometri all'arrivo ma manca ancora una asperità. Ultima salita sarà il San Fermo della Battaglia con vetta a 6 dal traguardo e punte massimo del 10%. Finale in discesa e in picchiata verso Como con ultimi mille metri pianeggianti.

Favoriti

Il favorito numero uno è senza dubbio il giovane Remco Evenepoel, con Jakob Fuglsang subito dietro. Attenzione anche a Mathieu Van der Poel. L'Italia schiera Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Fabio Aru, Diego Ulissi, secondo al Gran Piemonte. In gara anche Alberto Bettiol e Giani Moscon. Qui le 10 facce del Lombardia - di Angelo Costa.

Dove vederlo in tv

Diretta in chiaro su Rai Due dalle 15.30, in streaming sul sito Raiplay, live a pagamento su Eurosport 2 dalle 16.50, visibile sul canale 211 di Sky e in streaming su Eurosport Player e Dazn.

La start list

La guida (con cronotabella)