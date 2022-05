Giro d'Italia 2022, tappa 6: doppietta di Démare. Classifica generale e ordine d'arrivo

Scalea, 12 maggio 2022 - La tappa 6 del Giro d'Italia 2022 procede ad andamento lentissimo fino agli ultimi km, quando il gruppo, riassorbito il coraggioso attaccante solitario Diego Rosa, si prepara per la volata: la Groupama-FDJ si conferma il treno migliore per lanciare la maglia ciclamino Arnaud Démare, che stavolta ha bisogno del fotofinish per celebrare la propria vittoria, la seconda di fila, ai danni di Caleb Ewan e per diventare di fatto il francese più vincente di sempre al Giro. Decisamente più insidiosa e molto più adatta agli attacchi dalla distanza la tappa 7, la Diamante-Potenza: i corridori, a parte i tanti saliscendi e i pochissimi km di pianura, dovranno infatti scalare 4 GPM, tra i quali quelli di Monte Sirino e della Montagna Grande di Viggiano.

La cronaca



Dopo 22 km di corsa Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team) si lancia in un attacco solitario che termina a 28 km dal traguardo, quando di fatto cominciano i lavori per la volata dei velocisti: a spuntarla è ancora una volta la maglia ciclamino Arnaud Démare (Groupama-FDJ), che rimonta alla grande Caleb Ewan (Lotto Soudal) e per una questione di centimetri mette a referto la seconda vittoria consecutiva, quella che lo rende il francese più vincente di sempre al Giro.



Ordine d'arrivo tappa 6 Giro d'Italia 2022



1) Arnaud Démare (GFC) in 5h02'33''

2) Caleb Ewan (LTS) st

3) Mark Cavendish (QST) st

4) Biniam Girmay (IWG) st

5) Giacomo Nizzolo (IPT) st

6) Phil Bauhaus (TBV) st

7) Andrea Vendrame (ACT) st

8) Simone Consonni (COF) st

9) Vincenzo Albanese (EOK) st

10) Edward Theuns (TFS) st

Classifica generale Giro d'Italia 2022





1) Juan Pedro Lopez Perez (TFS) in 23h23'40''

2) Lennard Kamna (BOH) +38''

3) Rein Taaramae (IWG) +58''

4) Simon Philip Yates (BEX) +1'42''

5) Mauri Vansevenant (QST) +1'47''

6) Wilco Kelderman (BOH) +1'51''

7) Joao Pedro Goncalves Almeida (UAD) +1'54''

8) Pello Bilbao Lopez De Armentia (TBV) +1'56''

9) Richie Porte (IGD) +2'04''

10) Romain Bardet (DSM) +2'06''

19) Giulio Ciccone (TFS) +2'32''

