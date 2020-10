Cesenatico, 15 ottobre 2020 – Dopo l’omaggio a Marco Pantani e alla Nove Colli nella tappa di Cesenatico vinta da Narvaez, il Giro d’Italia 2020 viaggia verso il Veneto lasciando l’Emilia Romagna. In programma infatti venerdì 16 ottobre la Cervia-Monselice di 192 chilometri e un finale tutto da gustare con diversi muri con pendenze insidiose che potrebbero evitare l’arrivo in volata.

Il percorso

Frazione molto facile per circa 150 chilometri, sarà completamente pianura abbondonando la provincia di Ravenna per passare in quella di Ferrara e poi, per l’ingresso in Veneto, da quella di Rovigo. Da segnalare solo il traguardo volante di Rovigo al chilometro 118. Finale invece bello e complicato da leggere. Ci saranno quattro muri da affrontare in rapida sequenza, due di questi catalogati come Gpm. Si parte con il Vallorto con massime del 20%, poi il Castelnuovo, il Roccolo e infine il Muro di Calaone con pendenze massime del 18% con scollinamento a 16 chilometri dal traguardo. Sembrerebbe una tappa per scattisti in grado di staccare, su pendenze così dure, i velocisti.

Favoriti

Non è una tappa facilmente pronosticabile, i muri finali potrebbero togliere di mezzo i velocisti in favore di qualche scattista o corridore da classiche. In casa Italia da citare Ulissi, magari Masnada se sarà sgravato di compiti di gregariato per la rosa Almeida, mentre Fuglsang e Navarro potrebbero essere le temibili carte straniere.

Orari e Tv

Partenza da Cervia alle 11.40, passaggio al traguardo volante di Rovigo dopo circa tre ore, muro dei Vallorto attorno alle 15.30, Muro di Roccolo tra le 15.33 e le 15.56, Muro di Calaone tra le 15.53 e le 16.19, arrivo previsto a Monselice tra le 16.11 e le 16.39. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 12.25, in streaming su Eurosport Player. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre, dalle 10.50 con Villaggio di Partenza e Anteprima Giro, passaggio alle 14 su Rai Due per il finale di tappa.

Leggi anche – Poker di Demare al Giro