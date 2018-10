Bologna, 31 ottobre 2018 - Dolce prima, cattivo alla fine: il Giro d’Italia nel 2019 ha due facce ben distinte. Simile al Tour nella parte iniziale, dove a far classifica sarà la giornata inaugurale di Bologna, con la cronoscalata a San Luca: le sette tappe successive, disegnate per sprinter e passisti veloci, a meno di sorprese non hanno l’aria di segnar la corsa. Si cambierà decisamente passo a metà cammino, da San Marino in poi, con la seconda cronoscalata di una corsa che al cronometro concede quasi 60 chilometri, distribuiti in frazioni brevi e velenose. Prima di lasciar spazio ai tapponi: nella seconda parte i montagnoni, oltre che abbondanti, sono pure ottimi, nel senso di terribili.

I PROTAGONISTI - Battezzato a Milano come da tradizione, pur rinunciando ancora all’abitudine di concludersi nel capoluogo lombardo, è un Giro già accompagnato dal solito interrogativo: bello o brutto che sia il copione, dovrà trovare i giusti interpreti. Per la classifica, prima di tutto: Chris Froome, presente al parto in diretta, dietro le dichiarazioni di prammatica (‘Mi piace la crono di San Marino, la tappa del Mortirolo dividerà i ragazzi dagli uomini, ma fino a dicembre non prenderò decisioni’) nasconde l’incertezza di chi sta pensando a puntare tutta la stagione sulla cinquina al Tour, lasciando il compito di rappresentarlo degnamente al suo delfino, Geraint Thomas, fresco di successo in Francia, e al talentone Egan Bernal. Quanto a Nibali, felicemente in vacanza sotto l’equatore, farà sapere le sue intenzioni a breve: questo Giro gli sorride, ma piacendogli anche il Tour non sorprenderebbe vederlo in pista per tentare la doppietta. Da decifrare anche il resto della compagnia, con Tom Dumoulin tutto proiettato verso il Tour, a meno di imprevisti cambiamenti di rotta.

I TAPPONI - Detto che il tracciato taglia fuori un terzo dell’Italia, con San Giovanni Rotondo in Puglia come punta estrema al Sud, e che gli organizzatori non hanno trascurato alcuna ricorrenza (i 500 anni della morte di Leonardo, i 110 anni della nascita di Montanelli, i centenari di Fausto Coppi e delle stimmate di Padre Pio), i tapponi da segnare col circoletto rosso sono quelli di Courmayeur, quello di Ponte di Legno con Gavia e Mortirolo e quello di Monte Avena il penultimo giorno con Manghen, Rolle e Croce d’Aune, anche se un occhio andrà tenuto alla Ivrea-Como che propone gli ultimi 60 anni del Lombardia. Purtroppo, in questo ristretto club non rientra la Cuneo-Pinerolo, che rispetto alla cavalcata di Coppi nel 1949 ha un colle solo e non cinque: si è insomma conservata l’etichetta, non il mito.