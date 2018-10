Milano, 31 ottobre 2018 - Dopo il Tour, si svela anche il Giro d’Italia 2019. L'appuntamento è fissato per oggi a Milano, la presentazione del percorso si può seguire in diretta tv su Rai2 dalle 16,45. Tante le indiscrezioni filtrate sulle tappe di questa edizione numero 102edizione numero 102, oltre alle anticipazioni diffuse dall'organizzazione.

Al momento, si sa già che Il Giro scatterà l’11 maggio da Bologna con la cronoscalata a San Luca e si concluderà il 2 giugno a Verona. Del percorso si conosce già molto: la corsa, che scenderà in Toscana (a Fucecchio e Vinci) e risalirà dall’Aquila, avrà un’altra crono in salita (Riccione-San Marino) e tapponi durissimi, come la Cuneo-Pinerolo che rievocherà l’impresa di Fausto Coppi nel centenario della nascita, la Lovere-Ponte di Legno con Gavia e Mortirolo e la frazione con Croce d’Aune e Manghen sullo sterrato. Ospiti oggi l’ultimo vincitore Chris Froome ed Elia Viviani, 4 successi di tappa quest’anno.

I POSSIBILI PARTECIPANTI - Difficile che Chris Froome, dopo il successo dello scorso anno, cerchi il bis già in questa edizione. Più probabile la partecipazione di Vincenzo Nibali, seppure il Tour appena presentato paia disegnato su misura per lo Squalo. Ma il Giro non può fare a meno di Vincenzo, e viceversa. E allora perché non provare la storica accoppiata, fallita proprio da Froome lo scorso anno? L'ultimo a riuscirci resta Marco Pantani nel 1998, la sfida è allettante, ma il corridore del Team Barhain non ha ancora sciolto le riserve. Cercherà probabilmente il riscatto nella corsa rosa Fabio Aru, reduce da una stagione sfortunata a dir poco. Molto difficile vedere alla partenza sia Nairo Quintana, sia Tom Dumoulin, vincitore nel 2017 e secondo lo scorso anno. Molto probabile, invece, che tra i partecipanti ci sia il campione del mondo Alejandro Valverde. Incognita su Romain Badet, mentre Thibaut Pinot nel 2019 dovrebbe concentrarsi solo sul Tour. Interessati al Giro Ilnur Zakarin, lo sloveno Primoz Roglic, l’olandese Steven Kruijswijk e il lussemburghese Bob Jungels. Non si può ancora prevedere cosa farà Egan Bernal, l'ultima parola spetta come sempre al Team Sky.