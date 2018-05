Nervesa della Battaglia, 18 maggio 2018 – Dopo la difficile giornata di ieri con l’arrivo a Imola, Elia Viviani reagisce da campione vincendo sul traguardo di Nervesa della Battaglia la sua terza tappa in questo Giro d’Italia 2018. Nessun distacco tra i big della classifica generale che hanno amministrato le energie in vista del tappone di domani, con il temutissimo Zoncolan.

SOLITA FUGA – La tappa da Ferrara a Nervesa ai contorni della tranquillità, del canovaccio già scritto in attesa dello Zoncolan. Insomma, la quiete prima della tempesta. Parte subito una fuga composta Andrea Vendrame (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-Csf), Markel Irizar (Trek-Segafredo), Marco Marcato (UAE Emirates) ed Eughert Zhupa (Wilier-Selle Italia). Il vantaggio massimo raggiunto è di 4 minuti, ma le squadre dei velocisti puntano ad una delle ultime tappe prima delle montagne e tengono chiusa la corsa. Presto il divario scende sotto i 3 minuti a 150 chilometri dal traguardo. Marcato vince il traguardo volante di Piove di Sacco davanti a Zhupa, c’è poco altro da registrare. Oggi la tappa appare tranquilla, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli con sole e clima primaverile. Una frazione di attesa in vista dello Zoncolan di domani. Non ci sono sussulti in gara, a 20 dal traguardo, all’imbocco del Gpm di Santi Angeli del Montello, il gruppo riduce a 40 secondi il gap dai fuggitivi: le squadre dei velocisti vogliono la volata. In cima passa in testa Vendrame, plotone a 20 secondi. Dopo 166 chilometri la fuga viene raggiunta. Si arriverà in volata.

CI PROVA COLEDAN, MA SPUNTA VIVIANI – Quando l’arrivo allo sprint sembra scritto, Coledan della Wilier tenta l’assolo da finisseur a poco più di un chilometro al traguardo. Il corridore veneto guadagna 200 metri e mette apprensione alla Ef che è costretta a spremersi per portare Modolo in volata e infatti a 400 dal traguardo il fuggitivo viene ripreso. Modolo però imbastisce una volata forse troppo lunga e stavolta Viviani, ben posizionato, non si fa sorprendere vincendo con facilità su Bennett, rimasto troppo dietro al momento dello sprint, e Van Poppel. Solo quinto Modolo. Terzo successo per Viviani che si sfoga dopo le critiche e la brutta tappa di ieri. Il re delle volate è tornato lui.

Classifica tredicesima tappa

1 Viviani 3h56’25”

2 Bennett st

3 Van Poppel st

4 Modolo st

5 Gibbons st

6 Drucker st

7 Belletti st

8 Venturini st

9 Planckaert

10 Debusschere

Classifica generale

1 Yates 55h54’20”

2 Dumoulin a 47”

3 Pinot a 1’04”

4 Pozzovivo a 1’18”

5 Carapaz 1’56”

6 Bennett 2’09”

7 Dennis 2’36”

8 Bilbao 2’54”

9 Konrad 2’55”

10 Aru 3’10”