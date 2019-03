Soldeu, 17 marzo 2019 - La regina dello slalom gigante di Soldeu non poteva che essere Mikaela Shiffrin, che ottiene così la 17esima vittoria stagionale, nonché la 60esima totale in Coppa del Mondo, e l'80esimo podio in una carriera eccezionale e tutta ancora da scrivere per una sciatrice di appena 24 anni. L'americana fa il classico all-in, vincendo la graduatoria di specialità a quota 615 punti e quella generale a 2204 lunghezze, oltre ad aver ottenuto il miglior tempo della manche del mattino (1:09.74). In quella del pomeriggio fa meglio di tutte Petra Vlhova, costretta però ad accontentarsi del terzo gradino di un podio che vede sulla piazza d'onore la 17enne stella nascente Alice Robinson, staccata di appena 30 centesimi dalla Shiffrin.



Nella seconda manche non si erano qualificate l'azzurra Marta Bassino, uscita di pista al mattino, e soprattutto Frida Hansdotter, all'ultima recita in carriera affrontata con un costume tipico svedese e tanti dolci da distribuire. Sapore amaro invece per la chiusura di stagione di Federica Brignone, sesta nel primo spezzone di gara grazie a un tempo di 1:10.99 e poi autrice di un brutto errore dopo l'intermedio. La sciatrice milanese non riesce così a superare Viktoria Rebensburg, quinta al traguardo, nella classifica di specialità e chiude così a 360 punti contro i 380 della tedesca.



CLASSIFICA FINALE SLALOM GIGANTE FEMMINILE DI SOLDEU



1)Mikaela Shiffrin (Usa) in 2:23.17

2)Alice Robinson (Nzl) +0.30

3)Petra Vlhova (Svk) +0.41

4)Tessa Worley (Fra) +1.21

5)Viktoria Rebensburg (Ger) +2.03

6)Wendy Holdener (Sui) +2.34

7)Eva-Maria Brem (Aut) +2.82

8)Katharina Liensgerger (Aut) +2.89

9)Sara Hector (Swe) +3.04

10)Mina Fuerst Holtmann (Nor) +3.34



CLASSIFICA COPPA DI SPECIALITA'



1)Mikaela Shiffrin (Usa) 615

2)Petra Vlhova (Svk) 478

3)Tessa Worley (Fra) 460

4)Viktoria Rebensburg (Ger) 380

5)Federica Brignone (Ita) 360



CLASSIFICA COPPA DEL MONDO



1)Mikaela Shiffrin (Usa) 2204

2)Petra Vlhova (Svk) 1355

3)Wendy Holdener (Sui) 1079

4)Viktoria Rebensburg (Ger) 814

5)Nicole Schmidhofer (Aut) 771

