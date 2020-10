Wevelgem, 11 ottobre 2020 - La Gand-Wevelgem 2020 sulla carta apparecchiava la tavola per il duello di vecchia data tra Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel: i due restano invece attardati negli ultimi km, dove si ripete un'altra battaglia diventata una sorta di consuetidine. La sfida è tra Matteo Trentin e Mads Pedersen e ancora una volta quest'ultimo beffa l'azzurro, partito troppo presto proprio come nel Mondiale 2019. L'Italia si consola con il terzo posto di Trentin e il quarto di Alberto Bettiol, entrambi dietro Florian Sénéchal, mentre i grandi delusi di giornata sono indubbiamente Van Aert e Van Der Poel, che si studiano così tanto al punto di non scattare: insomma, per i due fuoriclasse è meglio far vincere un outsider che l'acerrimo rivale. Se l'outsider poi è lo specialista Pedersen il risultato è presto detto.

La cronaca

Sono 7 i corridori ad avvantaggiarsi, tra cui 2 italiani: si tratta di Leonardo Basso (Ineos Grenadiers) e Alexander Konychev (Mitchelton-Scott), che partono in attacco insieme a Mark Cavendish (CCC), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Kenny Molly (Bingoal–Wallonie Bruxelles), Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise) e Julien Morice (B&B Hotels-Vital Concept). Poco prima del Kemmelberg dal gruppo evade Johan Jacobs (Movistar), ma per tutti non c'è niente da fare: i fuggitivi vengono ripresi anche grazie alle accelerate di uomini attesi come Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel. Sul Monteberg la corsa si spacca in vari tronconi salvo poi ricomporsi sul Kemmelberg: i migliori marciano compatti negli ultimi km in totale pianura, almeno fino al tratto finale, quando due grandi favoriti come Van Aert e Van Der Poel restano attardati. Davanti ci sono Alberto Bettiol, Florian Sénéchal, Matteo Trentin e Mads Perdersen: il primo a partire è l'azzurro della CCC, che però ancora una volta si fa beffare dal danese, proprio come successo nel Mondiale 2019.

Ordine d'arrivo Gand-Wevelgem 2020

1) Mads Pedersen (TFS) in 5h19'10''

2) Florian Sénéchal (DQT) st

3) Matteo Trentin (CCC) st

4) Alberto Bettiol (EF1) st

5) Stefan Kung (GFC) st

6) John Degenkolb (LTS) st

7) Yves Lampaert (DQT) st

8) Wout Van Aert (TJV) st

9) Mathieu Van Der Poel (AFC) st

10) Dylan Teuns (TBM) st