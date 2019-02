Lindsey Vonn, tremenda caduta ai Mondiali di sci

Caduta choc di Lindsey Vonn ai mondiali di sci alpino di Are, in Svezia. L'americana sbaglia completamente linea su un salto dopo una ventina di secondi del super G femminile, gara di apertura della rassegna iridata. Il volo è tremendo, l'americana impatta sulla porta prima di rovinare sulla neve ghiacciata del tracciato svedese. Si teme il peggio, l'elicottero dei soccorsi è pronto ad alzarsi in cielo. I motori sono già accesi. Ma la Vonn si rialza da sola, raccoglie i suoi sci e tranquillizza il capannello tra tecnici e medici che si sono precipitati sul punto della caduta. Quindi scende, sui suoi sci, fino al traguardo. Quasi volesse salutare quel pubblico accorso per lei. La leggenda dello sci americano ha già annunciato che quelle di Are saranno le ultime gare di una luminosa carriera, costellata da 82 successi in Coppa del Mondo, seconda di sempre tra uomini e donne, dietro solo a Ingemar Stenmark. Lindsey ha già detto che, nonostante la botta, conta di recuperare per essere al cancelletto di partenza domenica nella libera, a questo punto ultima occasione per vederla in azione. Per la cronaca, il Super G è stato vinto da Mikaela Shiffrin davanti alla nostra Sofia Goggia e alla svizzera Corinne Suter.

Ultimo aggiornamento il 5 febbraio 2019 alle 14:20