Giro d'Italia 2020: le tappe. Altimetrie, salite e planimetrie

Partirà il 9 maggio da Budapest il Giro d'Italia 2020: 21 tappe con traguardo finale domenica 31 a Milano (prima frazione italiana da Agrigento). Ecco il percorso, che prevede in tre cronometro individuali (58,8 km in tutto), di cui la prima in Ungheria, la crono del Valdobbiadene e la passerella finale a Milano. Sei tappe favoriscono i velocisti, 7 sono di difficoltà media (ma attenzione alle 'trappole') e ben 5 di alta montagna, mentre sono 7 gli arrivi in salita, il primo sull'Etna, in Sicilia. Il Passo dello Stelvio, ai 2.758 metri d'altezza, sarà la 'Cima Coppi', la 'Montagna Pantani' è a Piancavallo, mentre la 'Tappa Bartali' sarà Alba-Sestriere. La frazione più lunga è la Morbegno-Asti di 251 km. Per la prima volta una tappa partirà all'interno di una base militare, da Rivolto, sede del 2ø Stormo dell'Aeronautica Militare

Ultimo aggiornamento il 24 ottobre 2019 alle 20:30