Formula E a Roma, anche Di Maio al Gp con la fidanzata. Raggi: "Altri 5 anni"

C'è anche la fidanzata di Luigi Di Maio, Giovanna Melodia, ad accompagnare il leader M5s al Gran Premio di Formula E all'Eur a Roma. Con loro il questore M5s della Camera Riccardo Fraccaro che ha pubblicato una foto in compagnia della coppia dalla tribuna dalla quale hanno assistito alla gara vinta da Sam Bird. Roma ha superato la prova del Gp di Formula E, tanto che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il fondatore e ceo della Formula E, Alejandro Agag, hanno annunciato che si sta già lavorando ad un protocollo per replicare le gare nei prossimi cinque anni, anche se la sindaca non ha svelato se sarà ancora il quadrante dell'Eur il palcoscenico per le corse.

Grazie ad una giornata di sole, circa trentamila spettatori, vip e politici hanno potuto prendere confidenza con le monoposto ad alimentazione elettrica. A premiare il vincitore Sam Bird della Virgin Racing è stato il presidente del Parlamento europeo. Molte le personalità dello sport, della politica e del mondo dello spettacolo che hanno partecipato a questa giornata tra i quali: Bebe Vio, Simona Ventura, Giancarlo Magalli, Giovanni Malagò, Aurelio De Laurentiis, Giorgia Meloni, Pier Ferdinando Casini, Francesco Rutelli, Paola Severino.