Bologna, 25 ottobre 2020 - Si è ristretta a sole due donne la rosa delle candidate per il titolo di atleta dell'anno Fisi. Saranno Dorothea Wierer e Federica Brignone a contendersi il titolo che verrà assegnato a fine mese alla fiera Skipass di Modena (29 ottobre-1 novembre). Tra l'altro la ricorrenza cade nei festeggiamenti dei 100 anni della Fisi, la federazione italiana sport invernali.

Dorothea Wierer è la detentrice del titolo di atleta dell'anno 2019 e nel 2020 si è ripetuta vincendo nuovamente la coppa del mondo ed essendo grande protagonista ai mondiali di Anterselva con quattro medaglie totali. Grande stagione anche per Brignone che ha portato in Italia, per la prima volta al femminile, la coppa del mondo assoluta di sci alpino. Due regine delle nevi.

L'albo d'oro completo ATLETA DELL'ANNO:

2019 - Dorothea Wierer (biathlon)

2018 - Sofia Goggia (sci alpino)

2017 - Sofia Goggia (sci alpino)

2016 - Federico Pellegrino (sci di fondo)

2015 - Alessandro Pittin (combinata nordica)

2014 - Armin Zoeggeler (slittino)

2013 - Dominik Paris (sci alpino) e Christof Innerhofer (sci alpino)

2012 - Cristian Deville (sci alpino)

2011 - Christof Innerhofer (sci alpino)

2010 - Giuliano Razzoli (sci alpino)

2009 - Arianna Follis (sci di fondo)

2008 - Denise Karbon (sci alpino)

2007 - Manfred Moelgg (sci alpino)

2006 - Giorgio Di Centa (sci di fondo)

2005 - Pietro Piller Cottrer (sci di fondo)

2004 - Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2003 - Karen Putzer (sci alpino)

2002 - Daniela Ceccarelli (sci alpino) e Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2001 - Isolde Kostner (sci alpino)

2000 - Kristian Ghedina (sci alpino)

1999 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1998 - Deborah Compagnoni (sci alpino)

1997 - Deborah Compagnoni (sci alpino)

1996 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1995 - Alberto Tomba (sci alpino) e Silvio Fauner (sci di fondo)

1994 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1993 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1992 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1991 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1990 - Kristian Ghedina (sci alpino)

1989 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1988 - Alberto Tomba (sci alpino)

1987 - Maurilio De Zolt (sci di fondo)

1986 - Michael Mair (sci alpino)

1985 - Maurilio De Zolt (sci di fondo)