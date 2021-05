Bologna, 24 maggio 2021 – Buon segnale per Filippo Randazzo, saltatore della Fiamme Gialle. L’azzurro ha vinto la prima tappa della Wanda Diamond League di atletica nel salto in lungo a Gateshead in Gran Bretagna, tra l’altro con condizioni climatiche difficili. 8.11 la misura ottenuta da Randazzo nella finale a tre contro lo spagnolo Eusebio Caceres e il giamaicano campione del mondo Tajay Gayle.

Otto metri e undici

Randazzo ha ottenuto la migliore misura con 2.8 metri di vento a favore, ma facendo comunque meglio di Caceres, fermo a 8.04, e soprattutto Gayle, con 7.91. Gayle è campione del mondo della disciplina. Ottime cose anche da Luminosa Bogliolo in condizioni di pioggia e vento contrario. Per lei terzo posto nei 100 ostacoli con il tempo di 13.45 dietro alla britannica Cindy Sember con 13.28 e all’ungherese Luca Kozak con 13.37.

