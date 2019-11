Minsk (Bielorussia), 3 nov. (LaPresse) - Filippo Ganna senza limiti, medaglia d'oro nell'inseguimento e nuovo record del Mondo. Il campione azzurro in evidenza nella tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Minsk, in Bielorussia.

I-N-C-R-E-D-I-B-I-L-E 💥



⏰9:36 - @GannaFilippo stabilisce il nuovo Record del Mondo nell'inseguimento individuale nelle qualificazioni a Minsk (4:04,245)⚡️



⏰12:13 - Ganna vince l'oro e stabilisce un nuovo Record del Mondo (4:02,647) 🥇#EurosportCICLISMO | #TissotUCITrackWC pic.twitter.com/j2RO2cJGIX — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 3 novembre 2019

Ganna, nella finale vinta contro l'inglese John Archibald, ha migliorato ulteriormente il primato: 4'02"647, circa due secondi in meno rispetto al 4'04"252 segnato in mattinata sempre dall'azzurro. Sbriciolando ulteriormente il record precedente dello statunitense Asthon Lambie di 4'05"423, stabilito lo scorso 6 settembre a Cochabamba, in Bolivia.

A N C O R A R E C O R D D E L M O N D O e O R O 🥇 per @GannaFilippo che nella finale abbassa ancora il limite mondiale a 4’02”647 in una giornata che entrerà nella storia di questa disciplina!!

Il muro dei 4' è sempre più vicino 😱#NazionaleCiclismo🇮🇹#TissotUCITrackWC pic.twitter.com/qeHcWSGLQa — F.C.I. (@Federciclismo) 3 novembre 2019

Born to make 4km faster than everyone 💣 @GannaFilippo

4’04”252

4’02”647 WR pic.twitter.com/hAxaWMgCMf — Elia Viviani (@eliaviviani) 3 novembre 2019