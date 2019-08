Messina, 16 agosto 2019 - Lutto nel mondo del ciclismo: l'ex campione italiano Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, la località turistica del Messinese nei pressi di Taormina. Gimondi avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. Vano qualsiasi tentativo di soccorrerlo da parte dei bagnanti e dei medici del 118, mentre sulposto è intervenuta la Guardia Costiera che ha avviato gli accertamento del caso su quanto accaduto.

UNA CARRIERA DI SUCCESSI

Professionista dal 1965 al 1979, Gimondi è stato un campione completo, capace di tenere sul passo, di vincere in salita, a cronometro e anche in volata. È uno dei sette corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri, cioè Giro d'Italia (per tre volte, nel 1967, 1969 e 1976), Tour de France (nel 1965) e Vuelta (nel 1968). Ha anche vinto un campionato del mondo su strada (nel 1973) e alcune classiche: una Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia. Suo è anche il record di podi (9) al Giro d'Italia, dove ha ottenuto anche sette vittorie di tappa.

A impreziosire la grande carriera di Gimondi è stata anche la sfida a distanza con un'altra leggenda come il 'cannibale' Eddy Merckx, rispetto al quale può anche vantare una maggiore longevità agonistica. In totale il campione di Sedrina ha ottenuto 118 vittorie tra i professionisti.