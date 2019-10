Bologna, 21 ottobre 2019 – Sarà una Coppa del Mondo 2019/2020 di sci molto entusiasmante. Il ritiro di Marcel Hirscher apre scenari diversi, con possibilità da parte di tanti protagonisti di tentare l’assalto alla sfera di cristallo. Sarà una competizione aperta e non dominata da un singolo fenomeno, e tra i papabili è lecito inserire anche un italiano.

PINTURAULT IL FAVORITO – Sulla carta, i principali rivali per la Coppa del Mondo 2019/2020 sono i vecchi antagonisti di Hirscher. Si tratta del francese Alexis Pinturault e del norvegese Henrik Kristoffersen. I bookmakers mettono il transalpino in pole position per la successione con una quota di 2.75, segue il nordico a quota 3. Sono due ottimi interpreti delle discipline tecniche, gigante e slalom, e senza Hirscher potranno trovare maggiori punti nelle loro specialità principali. Sono entrambi considerati campioni dello sci, oscurati fino a qui entrambi dal cannibale austriaco.

PARIS C’E’ – Il terzo incomodo è un italiano. Si tratta di Domink Paris, trionfatore l’anno scorso nella coppa di specialità di Super g. Proprio sulle discipline veloci punterà l’azzurro, magari migliorando ulteriormente il rendimento in discesa libera. Il suo terreno saranno le grandi prove storiche della velocità come Val Gardena, Bormio, Wengen, Kitzbuehl, Garmisch e Kvitfjell. Per tentarci, Paris avrà bisogno di capitalizzare al massimo il rendimento sul suo campo preferito, anche se sarà al via il 27 ottobre a Solden in gigante per racimolare qualche punticino. L’azzurro è quotato 8 volte la posta dai bookmakers. Da non sottovalutare gli interpreti di due nazionali fino a qui non citate. In casa Austria occhi sul discesista Kriechmayr e sullo slalomista Schwarz, nella Svizzera ci proveranno il giovane Odermatt e il veterano Feuz. Per chiudere, in casa Norvegia ci sono anche le carte Jansrud e Kilde, quotati a 26 e 34 volte la posta.