Bologna, 21 ottobre 2019 – A differenza della competizione maschile, tra le ragazze una dominatrice è ancora presente: Mikaela Shiffrin si candida a vincere la quarta Coppa del Mondo consecutiva. La 24enne americana è la grande favorita della stagione 2019/2020, forte di un dominio consolidato in due discipline (gigante e slalom) e di una terza – super g – in cui inizia a far davvero paura.

SHIFFRIN POI GOGGIA – Mikaela Shiffrin è in maniera indiscussa la principale favorita anche per i bookmakers. La quota per la vittoria finale è molto bassa, addirittura 1.20, proprio per il suo essere dominante in quasi tre discipline su quattro. Di fatto per le avversarie ci sono possibilità in discesa e, in maniera relativa, in Super g. Il palmares parla di sei coppe di slalom, mentre nell’ultimo anno l’americana ha conquistato anche quelle di gigante e super g. Di fatto vince ovunque. Ma qualche rivale bisognerà pur trovarla, ed ecco che qui si candida l’Italia. La seconda quota più bassa è quella di Sofia Goggia, che in questa stagione potrà partire dall’inizio dopo l’infortunio di un anno fa che le ha fatto saltare la prima parte di Coppa del mondo. Per lei quota 10 volte la posta, e chiaramente la missione di fare tanti punti in discesa e provare a sconfiggere Shiffrin in super g.

LE ALTRE – La grande rivale di Shiffrin, nelle discipline tecniche, proverà a compiere il grande salto. Parliamo di Petra Vlhova, specialista dello slalom, quotata a 11 per la vittoria finale: servirà però un miglioramento sensibile nelle altre discipline per poter provare un miracolo. Segue a quota 15 la svizzera Wendy Holdener, mentre a 33 un gruppetto di ragazze composte da Brignone, Gut, Rebensburg e Stuhec. Sono tutte ottime sciatrici a cui però manca ancora un ultimo step per tentare l’assalto a Shiffrin.