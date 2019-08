, 26 agosto 2019 - Con quella di oggi, l'Italia di Davide Mazzanti mette a referto la terza vittoria su 3 in questo inizio di Europei femminili di volley 2019. Dopo Portogallo e Ucraina, stavolta a cadere sotto i colpi delle azzurre è il Belgio, che perde 3 set (25-18, 25-21, 25-23) ma che nel secondo e terzo crea non pochi grattacapi a Chirichella e compagnia: qualche sofferenza di troppo a muro e una giornata non eccellente nei primi tempi non costano caro all'Italia, che domani sera contro lo Slovenia andrà a caccia del poker forte in particolare di una Sylla in stato di grazia.

Il calendario dell'Italia e le convocate azzurre



PRIMO SET (25-18) - Davide Mazzanti si affida ancora al solito sestetto per battere quel Belgio sconfitto nettamente meno di un mese fa nel torneo pre-Olimpico. Proprio come ieri, l'Italia parte con un gran parziale di 7-1 nel segno della battuta di Sorokaite, con Egonu e Sylla a mettere a terra una free-ball e un mani-fuori. Le azzurre siglano poi 3 muri consecutivi che mandano in tilt la difesa avversaria, così come le palle di Egonu. Diagonale, lungolinea e di potenza: la schiacciatrice di Conegliano, autrice ieri di 20 punti, è implacabile. Le belghe mantengono in vita il set in particolare a muro, con Van Gestel sugli scudi in questo fondamentale: la 21enne riesce a stampare anche Egonu, che però si rifà inchiodando a terra la palla che fa calare la prima frazione sul 25-18 per l'Italia.



SECONDO SET (25-21) - Stavolta è il Belgio a partire forte grazie a un errore proprio di Egonu e all'ennesimo muro di Van Gestel. A ciò si sommano gli errori al servizio di Sorokaite e Folie e gli attacchi vincenti di Herbots. Le azzurre faticano a riprendere il set nonostante un lungolinea di Sylla e un muro di Malinov e il ritardo dalle belghe arriva a un massimo di 4 punti anche grazie a due gravi errori di fila di Egonu. E' proprio in questo momento che comincia la riscossa delle ragazze di Mazzanti, che impattano le rivali con un attacco a tutto braccio di Sorokaite e due muri di Egonu e Folie. Si gioca quindi punto a punto: Herbots c'è, così come ci sono degli errori delle azzurre, come la pestata di Egonu dai 3 metri: la numero 18 si rifà con una potente pipe, a cui fa eco il primo tempo di Chirichella, un fondamentale fino a quel momento ostile alle azzurre. La musica cambia nella coda del set, con la capitana e Folie letali fino al 25-21 finale.



TERZO SET (25-23) - Proprio come ieri, nella terza frazione Egonu si scatena dai 9 metri, mettendo a referto 2 ace consecutivi, oltre a un muro, segnando così un primo strappo almeno prima di una serie di errori a opera di Sylla e Malinov, alla quale viene fischiato un doppio tocco. La figlia d'arte è imperfetta anche nell'assist a Folie e poi in battuta, mentre volano sui corridori Egonu e Sylla, che siglano punti a ripetizione. Le ultime resistenze del Belgio sono affidate a Van de Vyver, autrice di un ace e a Herbots, che mette in difficoltà (evento raro) De Gennaro. Dopo il time out di Mazzanti, l'Italia soffre ancora a muro ma riesce a spuntarla con un 25-23 nel segno di Sylla, MVP anche oggi, in una partita complicata ma comunque vinta con merito dalle vicecampionesse del mondo.

