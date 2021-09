Trento, 7 settembre 2021 – Trento capitale europea del ciclismo da domani fino a domenica 12 settembre. In programma in Trentino gli Europei di ciclismo per 13 prove complessive su cinque giorni di gare. Tutte le categorie in strada, partendo dalle donne junior per finire con gli uomini elite. Grande spettacolo a Trento, un antipasto di quello che poi accadrà ai Mondiali nelle Fiandre.

Il programma

Programma ricchissimo. La rassegna continentale inizia domani, mercoledì 8 settembre, con ben tre gare.Si parte alle ore 9.15 con il cronometro individuale donne junior, a seguire il cronometro uomini junior alle 10.45 e infine alle 14.30 la staffetta a squadre (cioè un cronometro a squadre composta da uomini e donne). Anche giovedì 9 settembre sarà giornata di prove contro il tempo, addirittura quattro: 9.15 donne under 23, 10.45 donne Elite (la più importante categoria femminile), alle 14.15 crono under 23 uomini e infine alle 16 la cronometro elite uomini (Ganna e Affini per l'Italia). Venerdì sarà tempo di prove in linea, quelle più spettacolari. Alle 9 del 10 settembre la prova uomini junior, alle 13.50 le donne junior e alle 16.30 le donne under 23. Sabato due le gare in programma, uomini under 23 alle 9, donne elite alle 14.15.



Mercoledì 8 Settembre 2021

9:15 Cronometro individuale donne junior

10:45 Cronometro individuale donne junior •

14:30 Staffetta a squadre



Giovedì 9 Settembre 2021

09:15 Cronometro Individuale Donne U23

10:45 Cronometro Individuale Donne Elite

14:15 Cronometro Individuale Uomini under 23

16:00 Cronometro Individuale Uomini élite



Venerdì 10 Settembre 2021

9:00 Prova in linea uomini Junior

13:50 Prova in linea donne junior

16:30 Prova in linea donne under 23



Sabato 11 Settembre 2021

9:00 Prova in linea uomini under 23

14:15 Prova in linea donne élite



Domenica 12 Settembre 2021

12:30 Prova in linea uomini élite



Copertura tv

La copertura televisiva sarà garantita sia a pagamento che in chiaro, ma non per tutte le gare. Eurosport trasmette staffetta mista, crono uomini elite, crono donne elite, prova in linea under 23 uomini, prova in linea elite donne e prova in linea elite uomini. RaiSport sarà in diretta per staffetta mista, crono elite donne e crono elite uomini, mentre per le prove in linea ci sarà il live della under 23 uomini. Rai 2 trasmetterà invece le prove elite donne ed elite uomini.

