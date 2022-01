Altenmarkt, 15 gennaio 2022 - Soddisfazione ma anche rammarico. Nadia Delago, la più piccola delle sorelle Delago, ha conquistato ad Altenmarkt il suo miglior risultato in carriera in Coppa del mondo con un prestigioso quarto posto nella prova vinta da Lara Gut. Solo otto centesimi hanno separato la gardenese dal terzo posto di Ramona Siebenhofer, forse per una imperfezione nell'ultimo curvone.

Sono felicissima



Grande felicità per Nadia, sorella di Nicol, a fine gara, anche con la lucidità di chi sa dove ha perso gli otto centesimi fatali: "Sono molto soddisfatta, peccato per quegli otto centesimi - le sue parole ai canali federali - Penso di aver sciato bene, forse nell’ultimo curvone potevo stare più chiusa però son felicissima. L’abbraccio con Nicol a fine gara? Noi ci aiutiamo tanto, l’ho vista scendere e ha sbagliato alla curva panorama: mi dispiace perché sennò avrebbe fatto anche lei una bellissima gara".

Sci, Goggia cade ad Altenmarkt, vince Gut