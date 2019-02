Garmisch, 2 febbraio 2019 - Ancora il maltempo a modificare il calendario della Coppa del Mondo di sci. La fitta nevicata delle ultime ore ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa libera in programma oggi alle 11.30 a Garmisch, in Germania. Si è tentato anche di abbassare la partenza al Super G ma dopo un paio di ore la Fis ha deciso che era impossibile gareggiare.

Questo era l'ultimo appuntamento di Coppa per i velocisti prima dei Mondiali di Are, gli atleti hanno disputato solo le due prove di giovedì e venerdì e ora potranno riposare in vista della Svezia dove saranno presenti Paris, Innerhofer e Marsaglia. Da verificare il programma di domani, è in calendario un gigante con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30.