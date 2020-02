Bologna, 24 febbraio 2020 - Non solo calcio, anche gli altri sport sono toccati dalla situazione Coronavirus dopo la sospensione attuata dalle direttive del Governo. Con molta attenzione agli sviluppi sul contagio del Coronavirus in Italia guarda anche Mauro Vegni, direttore organizzativo della Milano-Sanremo, prima vera corsa di un giorno nel calendario ciclistico dell'Uci.

La classica dei fiori è in programma il 21 marzo e geograficamente tocca proprio la Lombardia da dove la corsa dovrebbe partire. Se il Governo confermasse lo stop alle manifestazioni sportive, probabilmente la corsa verrebbe annullata: per gli organizzatori non esisterebbero piani B come lo spostamento della partenza o il cambiamento del percorso. Stesso discorso per la Tirreno-Adriatico che parte tra due settimane.