Altenmarkt-Zauchensee, 11 gennaio 2020 – Corinne Suter ha vinto la complicata discesa libera di Altenmarkt Zauchensee approfittando anche delle non perfette condizioni meteo. La gara è stata condizionata dalla nebbia che prima ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza e poi ad interrompere più volte la prova per via di alcuni banchi di nebbia che hanno impedito una regolare visibilità per le prime atlete scese.

SUTER CONCRETA - Suter è stata brava e fortunata a scendere in condizioni non così complicate, trovando grande velocità in alto e buone linee nella zona dei curvoni dove non ha trovato nebbia e buio. Sua la vittoria in 1’18”79 davanti ad una splendida Nicol Delago, scesa col 17, seconda a 29 centesimi. L’azzurra ha pareggiato la velocità di Suter nella parte alta, ha perso invece qualcosa nei curvoni ma la sua scorrevolezza le ha permesso di resistere in fondo. Terza un’altra svizzera, Michelle Gisin, a 98 centesimi, quarta Sofia Goggia, troppo imprecisa nei curvoni per poter sperare in qualcosa di più, per lei 1”01 di ritardo. A parziale attenuante il fatto che Goggia è scesa nel momento più complicato per la visibilità, cioè appena dopo l'interruzione per nebbia. Bene in generale l'Italia con Francesca Marsaglia quinta a 1”21. Più in difficoltà le austriache, limitate dalla nebbia e con la sola Venier nelle prime dieci. Per le altre azzurre, fuori dalle quindici Federica Brignone, troppo lenta nella parte di scorrimento, ed Elena Curtoni. Nella classifica di specialità Suter balza in testa con 225 punti davanti a Ledecka, oggi ottava, e Schimdhofer, quarta Goggia con 112.

Classifica discesa Altenmarkt

1 Suter 1’18”79

2 Delago +0.29

3 Gisin +0.98

4 Goggia +1.01

5 Marsaglia +1.21

6 Weirather +1.36

7 Stuhec +1.37

8 Ledecka +1.41

9 Venier +1.51

10 Gut +1.53