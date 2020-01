Altenmarkt-Zauchensee, 11 gennaio 2020 – Dopo la complicata discesa libera odierna, condizionata dalla nebbia, domani ad Altenmarkt si terrà la prima combinata alpina femminile della stagione. La disciplina sarà composta da una manche di supergigante e una di slalom speciale e per l’occasione torneranno in gara le big della Coppa del Mondo generale, tutte a caccia del successo. Vediamo le favorite e gli orari televisivi.

Favoriti

Sulla carta la contesa sembrerebbe racchiusa su tre atlete. Chiaramente Mikaela Shiffrin, che ha saltato la discesa libera, ormai polivalente a tutto tondo e non solo nelle discipline tecniche. A darle fastidio ci sarà la sua grande rivale Petra Vlhova, che dovrà contenere il distacco in supergigante e poi attaccare a tutta in slalom. La terza incomoda è invece Wendy Holdener, reduce da un inizio di stagione non esaltante ma con la possibilità di giocarsi il podio grazie alla sua grande tecnica in slalom speciale. Per quanto riguarda le italiane, la più accreditata sembra essere Federica Brignone. L’azzurra dovrà disputare un ottimo supergigante e contenere il rientro delle favorite in slalom, specialità comunque in cui non è di sicuro ferma.

Orari tv

Prima manche alle ore 9.15, seconda alle ore 11.45. Diretta su Eurosport, canale 210 di Sky, disponibile anche in streaming su Eurosport Player e Dazn. Live anche in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale, e in streamingu su Raiplay.it.