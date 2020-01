Sestriere (Torino), 17 gennaio 2020 – Coppa del mondo di sci: con gli uomini impegnati a Wengen, le donne vivranno invece il weekend italiano del Sestriere con uno slalom gigante domani, sabato 18 gennaio, e un parallelo domenica 19 gennaio. Soprattutto tra i pali larghi l’Italia al femminile gioca carte importanti con Federica Brignone e Marta Bassino, e una Goggia in cerca di riscatto su una pista che le piace molto. Ecco favorite e gli orari per seguire l'appuntamento in tv.

Le favorite del Sestriere

La Coppa di specialità di gigante vede due italiane nei primi tre posti, comanda Federica Brignone con 275 punti, davanti a Mikaela Shiffrin con 254 e Marta Bassino con 238. L’americana cercherà di guadagnare punti sulle due italiane che però in gigante si sono mostrate altamente competitive. Sicuramente tra le favorite è obbligatorio inserirle tutte e tre. Ma si sa, c’è il mostro Petra Vlhova che cerca continuità anche tra i pali larghi dopo due vittorie consecutive in slalom, mentre tra le outsider si possono inserire Robinson, Holtmann, Holdener, Rebensburg e Gisin. In gara ci sarà anche Sofia Goggia.

Il gigante in tv: gli orari

Prima manche sabato 18 gennaio alle ore 11, seconda fissata per le 14.05. Diretta a pagamento su Eurosport, canale 210 di Sky, in streaming su Eurosport Player e Dazn. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre, in streaming sul sito Raiplay.